HABER

Esed rejimi 85 bin Suriyeliyi zorla kaybettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Esed rejiminin şimdiye dek 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk üstlenmeye çağırdı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin 85 bin civarı kişiyi zorla kaybettirdiğini belirterek, uluslararası toplumu bu konuda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

SMDK, yaptığı yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin katliam, yerinden etme, alıkoyma ve işkencenin yanı sıra kendisine muhalif aktivistleri saf dışı bırakmak için uyguladığı yöntemlerden birinin zorla kaybetme olduğunu belirtti.

Rejimin bu yöntemi, Suriye halkının devrime inancını yitirmesini sağlamak için kullandığının ifade edildiği açıklamada, çocuk, kadın ve yaşlılar gibi savunmasız kişilerin bu uygulamanın hedefinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 95 bin civarı Suriyelinin rejim güçlerince zorla kaybettirildiği kaydedilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2042, 2043 ve 2139 sayılı kararlarına atıfta bulunuldu.

"Herkesin Zorla Kaybetmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"'nin 1,2 ve 5. maddelerinin de anımsatıldığı açıklamada, bu maddelerin zorla kaybetmeyi insanlığa karşı suç olarak tanımladığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, SMDK'nin rejimin bu uygulaması kınanarak, etkili devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulunuldu.

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi
Erzurum'da Zafer Bayramı kutlandıErzurum'da Zafer Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zorla kaybetme

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı! Seferler durdu

Son dakika! Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.