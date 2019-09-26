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Esed rejimi ülkeye dönen 5 sivili alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

SNHR, Esed rejiminin ilan ettiği genel af kapsamında 5 sivili ülkeye girer girmez alıkoyduğunu duyurdu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), genel af ilan ettiğini duyuran Beşşar Esed rejiminin bu kapsamda ülkeye dönen 5 sivili alıkoyduğunu açıkladı.

SNHR'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Esed rejimine bağlı güçler Türkiye üzerinden Suriye'ye geri dönen 5 sivili dün alıkoydu.

Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve rejimin kontrolünde bulunan Kesep Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra alıkonulan siviller, bilinmeyen bir bölgeye götürüldü.

Siviller, yasal statülerinde bir anlaşmaya varmak için Suriye topraklarına girmişti.

Esed rejimi, 14 Eylül 2019’dan önce işlenen bazı suçları kapsayan genel af ilan ettiğini duyurmuştu.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi genel af

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