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  4. Eşeğini dünyaca ünlü plajda denize soktu! Bin pişman oldu... Turistler teselli etmeye çalıştı

Eşeğini dünyaca ünlü plajda denize soktu! Bin pişman oldu... Turistler teselli etmeye çalıştı

28.10.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kleopatra plajında meydana geldi. Plaja gelen M.D. isimli vatandaş, eşeğiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra eşek boğulma tehlikesi geçirince M.D. suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Eşeğin telef olması sonrası büyük üzüntü yaşayan M.D.'yi plajdaki turistler teselli etmeye çalıştı.

Eşeğini dünyaca ünlü plajda denize soktu! Bin pişman oldu... Turistler teselli etmeye çalıştı

Olay, Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kleopatra plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D., sahibi olduğu eşekle plaja geldi. Bir süre eşekle denize giren M.D., eşeğin boğulma tehlikesi yaşaması üzerine kumsala çıkartarak suni teneffüs yaptı. Dakikalarca eşeği tekrar döndürmeye çalışan M.D., sonuç alamayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

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Çevredeki vatandaşlar tarafından eşeğin üstü kapatılırken, M.D., telef olan eşeğine sarılarak ağladı. O anlarda plajda bulunan turistlerin ise M.D.’yi teselli etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Eşeğin sahibi M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Alanya Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan eşek gömülmek üzere götürüldü. (İHA)

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antalya plaj eşek

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