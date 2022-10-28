Eşeğini dünyaca ünlü plajda denize soktu! Bin pişman oldu... Turistler teselli etmeye çalıştı

Olay, Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kleopatra plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D., sahibi olduğu eşekle plaja geldi. Bir süre eşekle denize giren M.D., eşeğin boğulma tehlikesi yaşaması üzerine kumsala çıkartarak suni teneffüs yaptı. Dakikalarca eşeği tekrar döndürmeye çalışan M.D., sonuç alamayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından eşeğin üstü kapatılırken, M.D., telef olan eşeğine sarılarak ağladı. O anlarda plajda bulunan turistlerin ise M.D.’yi teselli etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Eşeğin sahibi M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Alanya Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan eşek gömülmek üzere götürüldü. (İHA)





