Eşek sütünden sabuna büyük ilgi! Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

En çok tercih edilen sabunların keçi sütü sabunu ve eşek sütü sabun olduğunu belirten Sabuncu Mehmet Halil Akkuş, “ Bitkisel sabunlar doğal ev yapımı sabunlardır. Kimyasal madde katılmadan yapılıyor. Şuan 60 çeşit sabunumuz var. Bu sabunların içerikleri, yapımları ve etkileri farklıdır.

Doğal sabunlar tüm cilt rahatsızlıklarına, saç dökülmesi, kepeğe, saç diplerindeki bakteriye ve lekelere karşı doğal olarak yaptığımız sabunlar çözüm oluyor.

Eşek sütü sabunlar özellikle kadınlarda güneş lekelerine, sivilce, akne lekeleri ve kırışıklıklara iyi geliyor. Keçi sütü sabunlarda hem lekelere hem de düzenli olarak kullanıldığı zaman ten rengini beyazlatıyor. Saf defne sabunlarda ise 3 kademeli sabunlarımız var. Saf defne var, yüzde 50 defne ve yüzde 30 defneler vardır. Bunlar aşırı dökülen saçlara, normal dökülen saçlara iyi geliyor” dedi.

BİTKİSEL SABUNLAR HER DERDE DEVA

Çeşitli cilt hastalıkları için çeşitli karışımlardan yapılan sabunun faydalarını belirten Akkuş, “Bir karışım yaptık. Ardıç katranı, çam katranı, kükürt ve zeytinyağıyla karışım elde ettik. Sedef, egzama, mantara ve kaşıntıya çok iyi geliyor. Okullarda bazı çocuklarda bit salgını oluyor. Lavanta sabunu bite iyi geliyor. 13 yıldır sabun işiyle uğraşıyorum. Vatandaşların doğal sabunlara ilgi gösteriyorlar. Sabun yapımında yağ ve kostik kullanıyoruz.