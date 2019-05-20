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Eşek sütünden sabuna büyük ilgi! Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tezgâhında 60 çeşit sabun bulunduran Meşhur sabuncu Mehmet Halil Akkuş, yaptığı bitkisel sabunlarla vatandaşların cilt sorunlarına deva oluyor. Tezgahta bulunan eşek ve keçi sütünden yapılan sabunlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Hiçbir kimyasal maddenin kullanılmadığı sabunların, cilt konusundaki her derde deva olduğuna inanılıyor.

Eşek sütünden sabuna büyük ilgi! Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

En çok tercih edilen sabunların keçi sütü sabunu ve eşek sütü sabun olduğunu belirten Sabuncu Mehmet Halil Akkuş, “ Bitkisel sabunlar doğal ev yapımı sabunlardır. Kimyasal madde katılmadan yapılıyor. Şuan 60 çeşit sabunumuz var. Bu sabunların içerikleri, yapımları ve etkileri farklıdır.

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Doğal sabunlar tüm cilt rahatsızlıklarına, saç dökülmesi, kepeğe, saç diplerindeki bakteriye ve lekelere karşı doğal olarak yaptığımız sabunlar çözüm oluyor.

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Eşek sütü sabunlar özellikle kadınlarda güneş lekelerine, sivilce, akne lekeleri ve kırışıklıklara iyi geliyor. Keçi sütü sabunlarda hem lekelere hem de düzenli olarak kullanıldığı zaman ten rengini beyazlatıyor. Saf defne sabunlarda ise 3 kademeli sabunlarımız var. Saf defne var, yüzde 50 defne ve yüzde 30 defneler vardır. Bunlar aşırı dökülen saçlara, normal dökülen saçlara iyi geliyor” dedi.

BİTKİSEL SABUNLAR HER DERDE DEVA

Çeşitli cilt hastalıkları için çeşitli karışımlardan yapılan sabunun faydalarını belirten Akkuş, “Bir karışım yaptık. Ardıç katranı, çam katranı, kükürt ve zeytinyağıyla karışım elde ettik. Sedef, egzama, mantara ve kaşıntıya çok iyi geliyor. Okullarda bazı çocuklarda bit salgını oluyor. Lavanta sabunu bite iyi geliyor. 13 yıldır sabun işiyle uğraşıyorum. Vatandaşların doğal sabunlara ilgi gösteriyorlar. Sabun yapımında yağ ve kostik kullanıyoruz.

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Cildi temizleyen kostiktir. Sabunların hem imalatını hem de satışını yapıyoruz. İlk bu sabunları yapanlardan biride biziz. Bizden ilham alıp, bu işten fabrikaya dönüştürenler bile var. Sabunun bıçağı çelik halattan yapılmış teldi. Sabun kesimlerimiz çelik halattan yapılmış telle yapılır. Normal bıçakla kesim yapılmaz, eğer kesim yapmaya çalışırsak sabun parçalanır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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