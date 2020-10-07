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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan İBB'nin paylaşımına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan "Mahmutbey’den Mecidiyeköy’e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, bi’ şey deneyeceğiz de" paylaşımına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz bunu Mart 2019’da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" karşılığını verdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan İBB'nin paylaşımına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabında 29 Ekim’de açılacağı duyurulan Beşiktaş-Mahmutbey Metro hattına atıfta bulunularak, "Mahmutbey’den Mecidiyeköy’e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi’ şey deniycez de" paylaşımı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, “Biz bunu Mart 2019’da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz” notunu yazdı. (İHA)

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