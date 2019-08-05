Esenler Belediyesi’nden gazetelerde yer alan iddialara yalanlama

Esenler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz Millet Bahçesi’nde, kart karşılığında kendisinin kütüphaneden geldiğini gösteren vatandaşlarımız, tüm gün ücretsiz çay, kahve içip kek ikramından faydalanmaktadırlar. Öte yandan, 65 yaş üstündeki yaşlılarımız da, İkinci Bahar Kıraathanesi’nde çay, kahve, su, kek ikramlarından ücretsiz yararlanabiliyorlar” ifadeleri yer aldı.

'BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA SÜREKLİ ARAÇ TRAFİĞİ YOK'



Açıklamada, haberlerde yer alan bisiklet ve yürüyüş yolunda araç kullanımının yasak olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin araçlarıyla devriye gezdiği iddiasına yönelik ise bisiklet ve yürüyüş yollarında sürekli araç trafiğinin olmadığına dikkat çekildi. Bu alandaki araçların yaşlı ve engelli vatandaşlar için belirli bir süre taşıma hizmeti verdiği belirtildi. Konuyla ilgili, “Millet Bahçesi’nin genel güvenlik tedbirlerinin alınması ve burayı ziyaret eden hasta, yaşlı, engelli vatandaşların belirli sürelerde taşınması işlemlerinde güvenlik görevlileri, araçlarıyla vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar” denildi.