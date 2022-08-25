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Esenler'de feci kaza! Çocukluk arkadaşları ölüme de birlikte gitti, son kare yürek dağladı

25.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de gece saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç ağaçlık alana uçtu. Araçta bulunan 5 arkadaş hayatını kaybederken onlardan geriye kalan son fotoğraf yürek burktu. Ölenlerden ikisinin kardeş olduğu öğrenilirken, feci kazada ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Hepsinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Ömer Çelik'in yakını Yalçın Zahir, "Yemeğe gitmişler. Bizim haberimiz yoktu. Konuşacak durumda değilim'' ifadelerini kullandı.

Esenler'de feci kaza! Çocukluk arkadaşları ölüme de birlikte gitti, son kare yürek dağladı

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı. Arkadaşların, toplu çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra kazadan önce otomobilde çektikleri son görüntüleri de ortaya çıktı.

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"SON KEZ YEMEK YEDİLER"

Hayatını kaybeden Ali Alkan'ın amcası Orhan Alkan, olay anını anlattı. Yemekte fotoğraf paylaştıklarını belirten Alkan, "bunlar arkadaşlar. İşten geliyorlar. Yemek yemeye gitmişler. Beraber yemek yemişler. Fotoğraf paylaşmışlar. Sonra dönüşte nasıl oluyorsa arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kaza oluyor. 5 kişi rahmetli oldu. 1 kişi de ağır yaralı. Olay yerinde mi hastanede mi hayatını kaybetti tam olarak bilgimiz yok. Biz de haber alarak geldik. Kendimizi burada bulduk" şeklinde konuştu.

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"HEPSİ GENÇTİ"

Hepsinin genç olduğunu dile getiren Ömer Çelik'in yakını Kemalettin Yıldız, "Kaza yapmışlar Esenler'de. Hepsi gençti. Hepsi arkadaştı. Nasıl oldu bilmiyorum. Akrabam benim. Annesi babası şu an Diyarbakır'da. Onlar da yoldalar geliyorlar" dedi.

"BUNLAR ÇOCUKLUK ARKADAŞLARIYDI"

Hepsinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Ömer Çelik'in yakını Yalçın Zahir, " Yemeğe gitmişler. Bizim haberimiz yoktu. Gece 03'te olmuş olay. Annesine babasına haber verdik onlar da yoldalar geliyorlar. Bunlar çocukluk arkadaşlarıydı. Ben hepsini tanımıyorum bir tek Ömer'i tanıyorum. Allah rahmet eylesin konuşamıyorum şu anda" ifadelerini kullandı.

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(İHA/DHA)

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Esenler
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