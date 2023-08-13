Esenler'de korku apartmanı! Evin tavanı çöktü, "Her gün beton düşüyor" diyerek isyan etti! 'Artık depreme de gerek yok, rüzgar vursa...'

Esenler'deki 5 katlı bina sakinleri korku içinde yaşıyor. Tavandan her gün beton düştüğü belirtilen binada çökmelerden binanın önündeki araba da nasibini aldı. Apartman sakinleri 2018'de başvurdukları kentsel dönüşüme belediyeden yanıt alamadıklarını öne sürdü. Esenler Belediyesi, binayla ilgili kentsel dönüşüm için yeterli çoğunlukta başvuru yapılmadığı belirtildi.

MUTFAK TAVANI ÇÖKTÜ

Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde 23 yıllık 5 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Zamanepçeçen'in evinin mutfak tavanında 1 ay önce çökme meydana geldi. Şans eseri çökme sırasında mutfakta kimse bulunmadığı için yaralanan olmadı.

"BELEDİYE 5 YILDIR İŞLEM YAPMADI"

Evinin diğer odalarında da aralıklarla çökme meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zamanepçeçen, 2018'de kentsel dönüşüm için Esenler Belediyesi'ne apartmandaki diğer daire sahipleriyle birlikte başvuruda bulunduklarını iddia etti. 2018'den bu yana 5 yıldır belediye ekipleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığını öne süren Zamanepçeçen, ekiplerin evine gelerek durumu gözleriyle görmesini istedi.

BETONDAN ÇAKIL ÇIKTI

Evdeki odaların tavanında, farklı noktalarda çökmeler dikkat çekerken, çökmeyle betondaki midye kabukları ve çürüyen demirler de ortaya çıktı. Tavan betonunda ise deniz çakılının bulunması gözlerden kaçmadı. Evinin durumunun kötü olduğunu belirten Mehmet Zamanepçeçen yetkililerden yardım istiyor.

"TAVANDAN HER GÜN BETON DÜŞÜYOR"

Mehmet Zamanepçeçen, "2018'de belediyeye başvurmuştuk. Belediye ekipleri geldi. Belediyeye gittik. Bize buranın 'Tekstilkent' olacağını söylediler. Yapamadılar, hala 5 senedir bekliyoruz. Benim evimin ne halde olduğu görülüyor. Bina sakinleri olarak toplandık, belediyeye gittik. Sözleşme yaptılar. Hatta dediler ki, 'Daire kaç metrekare?' Dedim, 110 metrekaredir. 'Tamam size 90 metrekare daire verecekler, herhangi bir şey almayacaklar. Sadece tapu bedeli alacaklar' dediler. Hala bekliyoruz öyle. Belediyeye gittim, zabıtaya gittim, karakola gittim. Hiçbir Allah'ın kulu ilgilenmiyor. Tavandan her gün beton düşüyor. Dün de doktorun arabasının tavanına binadan beton düştü. Binadan, yani yan cephede balkondan düştü. Gitmiş şikayet etmiş, karakola savcılığa vermiş. Dış cephede o düştüğü için bizimle bir ilgisi yok. Yine savcılığa vermiş. İşte görüyorsunuz komple düşüyor yani bir şey söylememize gerek yok ki. Hepsi komple yandaki daire, koridor, dış cephe komple düşüyor" dedi.

"DEPREME GEREK YOK, RÜZGAR VURSA ZATEN DÜŞECEK"

Binanın durumunun kötü olduğuna dikkat çeken Zamanepçeçen, "Belediyeye başvurduk, sözleşme yaptık. Hatta 2018'de, 'En geç bir sene içerisinde size Teksilkent'ten yer verilecek, burası belediyeye ait olacak, siz oraya taşındığınız zaman belediye burayı yıkacak' dediler. Hala bekliyoruz, 2018'den 2023'e girdik. 5 tane sokak, Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'ndan Örfi Çetinkaya Ortaokulu'nun oradaki minibüs yoluna inene kadar Perşembe pazarının orası, burası komple yıkılması lazımdı şu anda. Bir daire burada olmaması lazımdı. Hepsi yıkılması lazımdı. Komple imza topladık. Belediyeye gittim ve geçen gün de belediyeye gittim. Zabıta Müdürlüğü'ne gittim. Artık gidip gelmekten bıktım. Çözüm istiyoruz. İşte görüyorsunuz bizim halimizi. Tam 5 sene oldu. Ben yanımdaki komşumla geçen gün de belediye gittik. Gelin bizim evimizin halini görün dedik. 'Tamam tamam, gelip bakacağız' diyor. Bir Allah'ın kulu gelip bakmıyor. Deprem korkusunu söylemeye gerek yok ki rüzgar vursa zaten düşecek. Artık depreme de gerek yok. Tam 23 sene oldu bina yapılalı. 1999 yılında depremde burası inşaat halindeydi" diye konuştu.

"BELEDİYEMİZE ETAP BAZINDA YÜZDE 29 ORANINDA TALEP VERMİŞTİR"

Öte yandan Esenler Belediyesi ise konuyla ilgili, "Turgut Reis Mahallesi 520. Sokak No:3 adresli taşınmaz (807 ada 18 parsel), Meri İmar Planı'na göre "Sağlık Tesis Alanı"nda kalmakta olup; hak sahipleri tarafından Belediyemize etap bazında yüzde 29 oranında talep vermiştir. Talep yüzdesi yüzde 75'i geçmesi akabinde rezerve alandan konut alma hakkı sıralamasına girecektir" denildi.

(DHA)

