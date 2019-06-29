"Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." dedi.

MEF Üniversitesinin Uniq Hall'de düzenlenen mezuniyet törenine katılan İmamoğlu, iki çocuğunun da MEF okullarında okuduğunu anlattı. Gençlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran İmamoğlu, 6 aydır yaşadığı stresli ve zor günlerde en büyük ümidinin gençler olduğunu söyledi.

Toplumun her ferdinin cesur olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu ülke lehine konuşabilmeli, asla susmamalı. Susmayan üniversiteler de istiyorum. Onu da belirtmek isterim." diye konuştu.

Gençlerle buluşmanın, sohbet etmenin, konuşabilmenin, geleceği anlatabilmenin önemine değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul, dünyanın nitelikli nüfusunu buraya getiren fırsatlar şehri olmalıydı. 2019'da Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken bunları konuşabilmeliydik. Çok fırsat ve zaman kaybetmiş olabiliriz boş mevzular üzerinden ama bugün itibarıyla bunun farkındayız. Bir gün bile kaybetmeyeceğiz. Bu konudaki en büyük teminat da siz kıymetli gençlersiniz. Ben sizlerden ümitliyim. 'Bu ülkenin kadrosu yok. Bir tek yöneten kadro bizde var.' diyenler oldu. Bence onların gözleri kibirden körleşmiş. Şu salondan kabineler çıkar, İstanbul'u yönetecek kadrolar çıkar.''