HABER

"Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." dedi.

MEF Üniversitesinin Uniq Hall'de düzenlenen mezuniyet törenine katılan İmamoğlu, iki çocuğunun da MEF okullarında okuduğunu anlattı. Gençlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran İmamoğlu, 6 aydır yaşadığı stresli ve zor günlerde en büyük ümidinin gençler olduğunu söyledi.

Toplumun her ferdinin cesur olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu ülke lehine konuşabilmeli, asla susmamalı. Susmayan üniversiteler de istiyorum. Onu da belirtmek isterim." diye konuştu.

Gençlerle buluşmanın, sohbet etmenin, konuşabilmenin, geleceği anlatabilmenin önemine değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul, dünyanın nitelikli nüfusunu buraya getiren fırsatlar şehri olmalıydı. 2019'da Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken bunları konuşabilmeliydik. Çok fırsat ve zaman kaybetmiş olabiliriz boş mevzular üzerinden ama bugün itibarıyla bunun farkındayız. Bir gün bile kaybetmeyeceğiz. Bu konudaki en büyük teminat da siz kıymetli gençlersiniz. Ben sizlerden ümitliyim. 'Bu ülkenin kadrosu yok. Bir tek yöneten kadro bizde var.' diyenler oldu. Bence onların gözleri kibirden körleşmiş. Şu salondan kabineler çıkar, İstanbul'u yönetecek kadrolar çıkar.''

- "Bu kentin insan kaynağı hazinedir"

İmamoğlu, bu kentin insan kaynağını "hazine" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Bu kaynağın farkında olan bir yöneticiyim. Bu şehrin her anında sizlerden faydalanacağımın sözünü veriyorum. Benim ne popülizmle işim var ne de Pontus'la şununla bununla işim var. Benim, akıl ve bilimle işim var. Bilişim vadilerini sizlerle kuracağız. Esenler dediniz. O büyük alanlar, o rezerv alanları bu şehir adına kötü kullanıldı. Esenler'le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Sizlerle yapacağız bunu. Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum."

İstanbul'u 16 milyon insanla özellikle gençlerle yöneteceğini belirten İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasını Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapacağı vaadini yineledi.

İmamoğlu, "Hedef, sizleri oraya çekmek. Meclis'e giren bir siyasi, kendine çeki düzen verecek. Ben, sizleri gördüğümde kendime çeki düzen vereceğim. Çünkü çok zeki, güzel ve yakışıklısınız. Hiçbir zaman unutmayın, gençliğiniz var. Heyecanınızın yüksek olduğunu biliyorum. Ve asla vazgeçmeyeceğinizi de biliyorum. Bu duygularla inanıyoruz ve biliyoruz ki, bu ülkede her şey çok güzel olacak. İnancım o kadar yüksek ki, Cumhuriyet'in 100. yılında siz gençler, mucizeyi gerçekleştireceksiniz. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, konuşmasının sonunda İmamoğlu'na plaket takdim etti. Üniversite birincisi Gülsüm Demir de plaketini İmamoğlu'nun elinden aldı.

- "Merhaba Güzel Vatanım" setine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından Taksim'deki Pera Palas Oteli'ne geçti.

İmamoğlu, burada senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı ve kasımda vizyona girecek Nazım Hikmet'in hayatını konu alan ''Merhaba Güzel Vatanım'' adlı belgeselin setine konuk oldu.

Bir süre yönetmen koltuğuna oturan İmamoğlu'nun, setin idaresini eline alması renkli görüntüler oluşturdu.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Çocuk parkında yılan paniğiÇocuk parkında yılan paniği
İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralıİnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu esenler otogarı MEF mezuniyet

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.