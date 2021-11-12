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  4. Esenyurt’ta 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi tekme tokat darp ettiler

Esenyurt’ta 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi tekme tokat darp ettiler

12.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi yere yatırıp, tekme tokat darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde yaşandı.

SALDIRIYA UĞRADI

4 arkadaş daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, cep telefonu ile arayıp ara sokağa çağırdı. Olacaklardan habersiz şekilde sokağa gelen genç, 4 kişinin saldırısına uğradı.

SADECE İZLEDİLER

Saldırgan kişi, darp ettiği genci yere düşürüp, tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan arkadaşları ise araya girmek yerine izlemeye devam etti.

Saldırgan ve arkadaşları bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)


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