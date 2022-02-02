Esenyurt'ta akılalmaz olay! Hırsıza duvar bile dayanmadı

Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. Olay sonrasında hırsızlar kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.

KISKIVRAK YAKLANDILAR

Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

