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Esenyurt'ta akılalmaz olay! Hırsıza duvar bile dayanmadı

02.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, 20 Ocak günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi. Kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta akılalmaz olay! Hırsıza duvar bile dayanmadı

Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. Olay sonrasında hırsızlar kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.

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KISKIVRAK YAKLANDILAR

Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Esenyurt
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