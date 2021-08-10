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  4. Esenyurt’ta araba çarpan bisikletli çocuğa yerde dakikalarca kalp masajı yapıldı

Esenyurt’ta araba çarpan bisikletli çocuğa yerde dakikalarca kalp masajı yapıldı

10.08.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde ters yola girdiği ileri sürülen 14 yaşındaki bisikletli çocuğa araba çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken vatandaşların kalp masajı yapıp seferber olduğu o anlar bir motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saat 21.45 sıralarında Hadımköy Yolu üzerinde meydana geldi.

İddialara göre 14 yaşındaki Vakkas Katarcı, isimli çocuk bisikletle ters istikamette seyir halindeydi. Bu sırada Faik E. İsimli sürücünün kullandığı binek araç Katarcı’ya çarparak metrelerce ileriye savurdu. Ağır yaralanan Katarcı’nın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Yerde kalbi de duran Katarcı’ya vatandaşlar ve sağlık ekipleri kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yerde bilinci kapalı şekilde yatan Katarcı için vatandaşların seferber olduğu anlar da bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun yerde yaralı halde yatarken vatandaşların yardımına koşma anları ve sonrasında sağlık ekiplerinin Katarcı’ya kalp masajı yaptığı anlar yer aldı.

Katarcı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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