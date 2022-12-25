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Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti! Kayınpederine hayatının şokunu yaşattı... "Devamlı tehdit alıyoruz"

25.12.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti yaşandı. İddiaya göre A.Y isimli bir kişi, dayaktan kaçarak babasının evine sığınan karısının peşini bırakmadı. Arkadaşlarıyla evin önüne gelen A.Y. kayınpederinin park halindeki minibüsüne saldırarak, minibüsü balta ile parçaladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken aile yardım istedi. A.Y'nin karısının ağabeyi "Evinizi dağıttık, arabanızı dağıttık bu akşam da geleceğiz yine yapacağız' şeklinde devamlı tehdit alıyoruz." diye konuştu.

Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti! Kayınpederine hayatının şokunu yaşattı... "Devamlı tehdit alıyoruz"

Olay geçen cuma günü Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre A.Y., Karpuz ailesi Düzce'de hasta ziyaretindeyken kızlarını kaçırdı. İkili daha sonra nikah kıydı. Aradan geçen 4 ayın sonunda kadın dayak yediğini belirterek A.Y.'den boşamak istediğini söyledi. Karpuz ailesi kızlarını alarak Esenyurt'taki evlerine döndü. Geçen cuma sabahı A.Y. ve arkadaşları Karpuz ailesinin evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikayetçi oldu.

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"KIZIMI ALIP GÖTÜRDÜLER, KIZIMI KAÇIRDILAR"

Kadının babası Hakkı Karpuz, "Damadımın ağabeyi Düzce'de ağır hastaydı illa ziyarete gelin dediler bizde kalktık gittik. Oralarda bir hafta kaldık. Bir ev buldum orada yaşamaya başladık. İkinci akşamda kızımı alıp götürdüler kızımı kaçırdılar. Neden böyle yaptın diye sorduğumuzda 'Kızın 28 yaşında karakola gidin, karakol ne yaparsa' dedi. Karakola gittiğimde ise bana 'Kız 28 yaşında biz karışamayız' dediler. Aradan 4 ay geçti biz yanlarına gittik. Düzce'de eşim hastalandı astım hastası olduğu için hastaneye götürdük. Bir baktım bizim kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Tesadüfen karşılaştık. Bana 'Son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor' dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi. Düzce'de cumhuriyet savcılığına gidip ifadesini verdi. Ailesi kızla oğlan konuşsun anlaşsınlar dediler. Mutfakta bir saat konuştular anlaşamadılar. Gece saat 04.30'da kızımı alıp çıkıp İstanbul'a geldim. Cuma sabahı gelip arabanın camını kırdılar. Sürekli tehdit ediyorlar" dedi.

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"DEVAMLI TEHDİTLER ALIYORUZ"

Ağabey Müslüm Karpuz ise, "Evinizi dağıttık, arabanızı dağıttık bu akşam da geleceğiz yine yapacağız' şeklinde devamlı tehdit alıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi değil iş yapamıyoruz. Cumhuriyet başsavcısına sesleniyorum lütfen bize yardımcı olun. Kız yanımızda her zaman yanımızda olacak arkasındayız" diye konuştu.

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MİNİBÜSE BALTALI SALDIRI KAMERADA

Bu arada damat A.Y. ve arkadaşlarının ailenin minibüsüne baltayla saldırıp parçaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin elinde baltayla minibüse saldırdığı, camları kırdığı ve ardından kaçtığı görülüyor.

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(DHA)

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