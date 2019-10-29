Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saksağan Sokak üzerindeki bir apartmanın çatısında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI



5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETTİ



Alev alev yanan çatıya bir vatandaş ise bahçe hortumu ile diğer çatıdan müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Kısa süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracılığıyla ulaştığı çatıya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye tarafından araştırılıyor.

Kaynak: DHA-İHA

