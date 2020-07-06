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Esenyurt’ta bir garip olay! Yere düşürdüğünü görür görmez...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta evine girerken cüzdanını düşüren bir adamın ardından gelerek cüzdanını alan bir kişi, kısa süre sonra kayıplara karıştı. Düşürdükten 30 saniye sonra cüzdanı alan kişiye seslenen vatandaş, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşarak cüzdanını alan kişiden geri getirmesini istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1933 sokakta yaşandı. Çocuğuyla eve gelen Yavuz Ürün içerisinde bin Türk Lirası, 50 dolar ve kimliklerinin olduğu cüzdanı kapı önünde düşürdü. İddiaya göre arkadan gelen başka bir adam ise 30 saniye sonra apartman önüne gelerek cüzdanı yerden aldı. Kapıda bir süre bekleyip cüzdanı inceleyip zillere basan adam daha sonra oradan ayrıldı. Aile konuyla ilgili emniyete de başvurdu. Eşinin cüzdanını alan adamın bir an önce getirmesini istediklerini belirten Rabia Ürün, “Eşim market dönüşü eve dönerken oluyor. Oyuncak arabaya eğiliyor yerden cüzdanı almak için. O sırada cüzdan düşüyor. Kamera kayıtlarına baktık 33 saniye sonra diğer kişi gelip cüzdanı alıyor. Eşimin üzerinde resmi olan şirket kartına bakıp zillere basıyor. Daha sonra adam gidiyor. Biz bayağı bir bekledik çevredeki kameralara da baktık araştırdık bulamadık. Ayağında terlik olmasından şüphelendik evinden çıkmış da geri dönecekmiş gibi adam. Buralarda olabilir diye çevredeki binalara da baktık ama bulamadık. Cüzdanda bin lira, 50 dolar ve bankamatik kartları vardı. Şikayetçi olduk akşam 9 10’a kadar bekledik. Buradan sesleniyorum inşallah merhamet ederler herkes bu dünyayı ve ahireti düşünsünler inşallah getirirler” dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin başında, Yavuz Ürün’ün çocuğuyla apartman önünde belirlemesi cüzdanı düşürdükten sonra apartmana girmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise yaklaşık 30 saniye sonra bir adamın gelip cüzdanı yerden alması apartman önüne gelip zillere basması ve cüzdana baktıktan sonra ayrılması görülüyor. (İHA)

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