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Esenyurt’ta çalıntı olduğu iddia edilen kamyon ara sokakta dehşet saçtı

26.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta çalıntı olduğu iddia edilen kamyon dehşet saçtı. Ara sokağa süratli bir şekilde giren kamyon, sokaktaki elektrik direklerini devirirken vatandaşlar ise ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşanan kaza sonrasında kamyon sürücüsü arkasına bakmadan kaçarken o anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Edinilen bilgiler göre, çalıntı olduğu iddia edilen bir yük kamyonu, süratli bir şekilde ara sokağa daldı. Önce elektrik tellerini koparan kamyon sonrasında ise sokakta bulunan iki elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen elektrik direklerinde ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, vatandaşlar ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olay sonrasında kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kazanın yaşandığı sokakta polisler olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonun dehşet saçtığı o anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOCUKLARIMIZ UCUZ KURTULDU"

Olay anlarını gören çevre sakini Nurgül Say, “Kamyonet yukarıdan sokağa girdi ve bir anda direkleri yıktı. Kazanın nasıl olduğunu anlayamadık. O sırada bizim çocuklarımız sokakta oynuyordu ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Olay sonrasında kamyon sürücüsü hemen olay yerinden uzaklaştı. Kazadan sonra ise yukarıdaki sokakların hiç birinde elektrikler yoktu. Ne diyelim olanlar oldu ama şükür ki çocuklarımız ucuz kurtuldu” diyerek olayı anlattı.

Bir başka görgü tanığı ise, “Olay akşam 5-6 gibi yaşandı. Kamyon yukarıdaki sokağa girmek istedi ama dönemeyince alt sokağa girdi. Tabi orası da dar olduğu için önce elektrik direğine ve arabalara çarptı, sonrasında ise bütün elektrik kablolarını koparttı. Sokakta çocuklar vardı ama Allah'tan hiçbirine bir şey olmadı. Kamyonunda çalıntı olduğu söylendi ama gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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