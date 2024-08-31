HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta can pazarı: 34 katlı bina cayır cayır yanıyor!

Esenyurt’ta can pazarı: 34 katlı bina cayır cayır yanıyor!

31.08.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta site içerisindeki 34 katlı apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Site sakinleri camda saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu 57 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Tahliye çalışmaları ise sürüyor.

Esenyurt’ta can pazarı: 34 katlı bina cayır cayır yanıyor!

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Fi Tower sitesindekibir binanın giriş kattaki elektrik panosunda yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıkan dumanlar, bütün binayı sardı.

9ea2a3e4-3099-4bb7-8e1f-88cdb2e7f973

ELEKTRİK PANOSU PATLADI

Alt katta oturanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, üst katlardakiler ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardan dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki bir çocuğu ve 6 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

18bc4341-4981-4707-8dcc-da034ddc140f

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

57 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenenler, sitenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve tahliye çalışmaları sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
En Çok Okunan Haberler
Müstehcen bulunduğu için yasaklanmıştı! O şarkıyı söylerken kendinden geçti

Müstehcen bulunduğu için yasaklanmıştı! O şarkıyı söylerken kendinden geçti

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcası gözaltına alındı

Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcası gözaltına alındı

AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Bu ne rahatlık!

Bu ne rahatlık!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.