Esenyurt’ta can pazarı: 34 katlı bina cayır cayır yanıyor!

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Fi Tower sitesindekibir binanın giriş kattaki elektrik panosunda yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıkan dumanlar, bütün binayı sardı.

ELEKTRİK PANOSU PATLADI

Alt katta oturanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, üst katlardakiler ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardan dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki bir çocuğu ve 6 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

57 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenenler, sitenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve tahliye çalışmaları sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır