Esenyurt'ta dehşet anları! Sokak ortasında silahla vurdu

Dehşete düşüren olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi 725 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının eve gelmesini bekledi. Sabaha karşı eve gelen kadını sokak ortasında bacaklarından vuran zanlı, başında bekleyerek hakaretler yağdırdı.

'NE OLUR GİT POLİS GELİYOR'



Polise haber veren zanlı, dakikalarca sokakta bekledi. Bu sırada kadını öldürmekte tehdit eden zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırdı. Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek yalvardı.

HASTANEYE KALDIRILDI



Zanlı bir süre sonra ambulansın gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Meltem Ç. isimli yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

