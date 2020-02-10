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Esenyurt'ta dehşet anları! Sokak ortasında silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında vurdu. Kadına hakaretler ederek öldürmekle tehdit eden şahıs, polisi çağırıp başında bekledi. Bu sırada çaresiz kadın ise "Şikayetçi olmayacağım, lütfen git" diyerek yalvardı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta dehşet anları! Sokak ortasında silahla vurdu

Dehşete düşüren olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi 725 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının eve gelmesini bekledi. Sabaha karşı eve gelen kadını sokak ortasında bacaklarından vuran zanlı, başında bekleyerek hakaretler yağdırdı.

'NE OLUR GİT POLİS GELİYOR'

Polise haber veren zanlı, dakikalarca sokakta bekledi. Bu sırada kadını öldürmekte tehdit eden zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırdı. Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek yalvardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zanlı bir süre sonra ambulansın gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Meltem Ç. isimli yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

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