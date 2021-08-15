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Esenyurt'ta dev fare istilası: Vatandaşlar çözüm istiyor

15.08.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta görülen fareler, çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Gökevler Mahallesi'nde boş araziler ve bazı sokaklarda son günlerde artış gösteren fareler dikkati çekiyor.

Esenyurt'ta dev fare istilası: Vatandaşlar çözüm istiyor

Artan farelerden şikayetçi olan çevre sakinleri, soruna çözüm bulunmasını istiyor. Mahalle sakini Rahmi Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fareler çoğaldı. Bu sene daha fazla fare var. Bu sebepten çocuklar okula gidemez, korkacaklar.

BOYUTLARI NORMALDEN DAHA BÜYÜK

Gider faresi oldukları için normal fareden baya büyükler. Sokakta yürüdüğün zaman da ölü fareleri görebiliyorsun." dedi.

Mahalle olarak "kötü durumda" olduklarını anlatan Karacaoğlu, durumun sağlık açısından da iyi olmadığını söyledi.

Karacaoğlu, fare sorununa çözüm bulunmasını talep ederek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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