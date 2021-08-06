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  4. Esenyurt'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında para kavgası! Kaldırım taşını araca fırlattı

Esenyurt'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında para kavgası! Kaldırım taşını araca fırlattı

06.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dükkan sahibi ile kiracısı arasında başlayan para tartışması sokak ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Eline kaldırım taşını alan kiracı, dükkan sahibinin lüks arabasının camını patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı ile dükkan sahibi arasındaki arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası bulunan dükkan sahibi ile kiracısı akşam saatlerinde buluştular. Bir süredir kirasını ödemeyen kiracı ile dükkan sahibi arasında tartışma meydana geldi. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KALDIRIM TAŞINI ARACIN CAMINA FIRLATTI

Yerden kaldırım taşı alan kiracı, lüks otomobilin ön camına fırlatarak camı patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı zor anlar yaşadı.

ARAÇ SAHİBİ KİRACISINI TEKMELEDİ

Arabasına kaldırım taşı atıldığını gören, dükkan sahibi ise deliye dönerek yere düşen adamı tekmeledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şahısları güçlükle ayırdı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Esenyurt
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