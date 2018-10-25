Esenyurt'ta fabrika yangını!

Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Alevler alüminyum ve tekstil üretimi yapan diğer fabrikalara da sıçradı. Son dakika habere göre, fabrikada kimyasalların yer aldığı, yer yer patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK



Esenyurt Belediye Başkanı Murat Alatepe, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Can kaybı yok. Yandaki iş merkezine de sıçramış durumda. Yangının çıkış noktası palet fabrikası, ahşap olmasından dolayı sıçramış" dedi.

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