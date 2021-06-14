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  4. Esenyurt’ta feci kaza saniye saniye kamerada

Esenyurt’ta feci kaza saniye saniye kamerada

14.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye seyir halindeki otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün havada savrulduğu ve ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet sürücüsü o sırada seyir halinde olan araca çarparak havada takla attı. Motosikletli ışıkta bekleyen bir taksinin ön camına düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırılırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek çalışmalarına başladı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü aracın çarpmasıyla havaya savruluyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt

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