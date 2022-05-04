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  4. Esenyurt'ta gece vakti yaşandı! Taciz iddiası, mahalleyi karıştırdı: 2 yaralı

Esenyurt'ta gece vakti yaşandı! Taciz iddiası, mahalleyi karıştırdı: 2 yaralı

04.05.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta gece vakti yaşanan olayda taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Alınan bilgilere göre mahallede yürüyen genç kız, bir grup tarafından taciz edildi. Durumu gören mahalle sakinleri de tacizde bulunduğu öne sürülen şahısları bıçakla yaraladı.

Esenyurt'ta gece vakti yaşandı! Taciz iddiası, mahalleyi karıştırdı: 2 yaralı

Olay gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu. Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz
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