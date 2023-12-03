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  4. Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin korkutan detayları ortaya çıktı!

Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin korkutan detayları ortaya çıktı!

03.12.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Evde bulunan şahısların ve zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin korkutan detayları ortaya çıktı!

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde gece saat 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde arkadaşlar arasında tartışma çıkmıştı. Şahıslardan biri, diğerine 4 el ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışma sonrası şüpheli İ.Y. 2 saat sonra yakalanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ!

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, ölen kişinin isminin Mehmet Ali Polat olduğu belirlendi. İ.Y’nin olay günü evde bulunan şahıslarla aralarında kız meselesi yüzünden tartıştığı ve olayın meydana geldiği belirlendi. Şüpheli Bağcılar’da M.İ. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.İ.'nin üzerinde 1 adet silah ele geçirildi.

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Ölen Mehmet Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt korku
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