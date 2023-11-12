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Esenyurt'ta hareketli dakikalar! İsrail'e tepki gösteren grup kahve zinciri şubesini taşladı

12.11.2023 01:17 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta bir grup, İsrail'e tepki göstermek amacıyla ünlü bir kahve zinciri şubesini taşladı. İçeride müşteriler varken gerçekleşen olayda yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! İsrail'e tepki gösteren grup kahve zinciri şubesini taşladı

Olay, saat 22.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren bir grup, kahve zincirine ait şubeye taşlı saldırıda bulundu.

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OLAYLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı nedeniyle çevredekiler de panik yaşadı. Saldırı sırasında şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinin camlarını kıran grup olay yerinden uzaklaştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan grubun şubeye saldırısı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

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