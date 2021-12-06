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  4. Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

06.12.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Belirlenen 34 adreste 38 kişiye yönelik sabaha karşı gerçekleştirilen operasyona helikopterli destek de verildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adresteki 38 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPTI

Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.

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HAVADAN DESTEK VERİLDİ

Operasyon sırasında polis helikopterinin havadan destek verdiği görülürken, baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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DHA

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Esenyurt
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