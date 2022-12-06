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Esenyurt'ta hırsızı yakalayan vatandaş, polis gelene kadar başında bekledi

06.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta gündüz saatlerinde bir apartmana girmeye çalışan hırsız, mahalleli tarafından yakalandı. Kıskıvrak yakalanan hırsız, polis ekipleri gelene kadar yere yatırılmış bir vaziyette bekletildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Hırsızlık yapmak için sokaktaki bir apartmana güpegündüz girmeye çalışan şüpheli şahıs, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayarak yere yatıran vatandaş, şahsın tekrar kaçmaması için diziyle üstüne bastırarak başında bekledi. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Ekipler tarafından karakola götürülen şahsın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde hırsızı yakalayan vatandaşın, polis ekipleri gelene kadar diziyle şahsın üstüne basarak başında beklediği ve polis ekiplerinin şahsı gözaltına aldığı görüldü.

(İHA)

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Hırsız Esenyurt

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