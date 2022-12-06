Esenyurt'ta hırsızı yakalayan vatandaş, polis gelene kadar başında bekledi

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Hırsızlık yapmak için sokaktaki bir apartmana güpegündüz girmeye çalışan şüpheli şahıs, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayarak yere yatıran vatandaş, şahsın tekrar kaçmaması için diziyle üstüne bastırarak başında bekledi. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Ekipler tarafından karakola götürülen şahsın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde hırsızı yakalayan vatandaşın, polis ekipleri gelene kadar diziyle şahsın üstüne basarak başında beklediği ve polis ekiplerinin şahsı gözaltına aldığı görüldü.

(İHA)

