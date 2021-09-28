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Esenyurt'ta kan donduran olay! “Karımı öldürdüm polisi arayın”

28.09.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kıskançlık krizine giren itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü. Cinayet sonrası evinden dışarı çıkan zanlı, “Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta kan donduran olay! “Karımı öldürdüm polisi arayın”

Olay, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.’yi çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Cinayetin ardından evinden çıkan S.C. yaşadığı apartmanın önüne çıkarak etraftakilere "Eşimi öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken gözü dönmüş zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BENİM GİBİ BİR ADAMI KATİL EDECEKSİNİZ"

Olaya ilişkin konuşan bir komşu ise "Sokaktaki hayvanları beslemek için dışarı çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi. Döndüm baktım daireye doğru başka bir ses gelmedi. Ben ilk önce kadının çocuğunu düşürdüğünü sandım. Tabii farklı bir durum görmeyince ben evime çıktım. Benden sonra ise adam evinden dışarıya çıkarak ‘Polis çağırın, karımı öldürdüm’ diye etrafa bağırmış. Kendilerini çok tanımadığımdan ötürü, olaylarına sık şahit olmadım sadece bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Sanırım alkollü bir şekilde küfür ediyordu. Bağıra bağıra ‘Benim gibi bir adamı katil edeceksiniz’, ‘Elimi bir gün kana bulayacaksınız’ diyordu. Bu olayı duyunca adamın o konuşmaları aklıma geldi. Bu olay olduktan sonra da polis ekipleri gelip adamı ve çocuğunu alıp karakola götürdü" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Esenyurt
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