Esenyurt'ta 'kimyasal savaş' isyanı: O fabrikalar hakkında ortalığı ayağa kaldıran iddia! "Bari gaz maskesi dağıtsınlar da nefes alalım"

Esenyurt'ta üç tekstil fabrikası bacalarından saldıkları dumanla vatandaşları zehirledikleri iddialarıyla gündemde. Fabrikaya 30 yıldır komşu olan Meryem Aydın "Ben dumandan dolayı astım hastası oldum. Duman zehirledi bizi" dedi. Fabrikanın yanında çocuk parkı yer alması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, fabrikaların yetkililer geldiğinde filtre taktığını, daha sonra ise çıkardıklarını öne sürdü. İki fabrikanın yetkililerinden iddiaya yanıt geldi. Esenler Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR, BOĞAZLARI YANIYOR

Esenyurt Kıraç'ta bulunan 3 tekstil fabrikasının iddiaya göre, özellikle akşam saatlerinde çevreye saldığı yoğun dumanlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sağlıklarından endişe eden vatandaşlar havaya salınan yoğun dumanın çok kötü koktuğunu, gözlerini, boğazlarını yaktığını ve göz gözü görmediğini ifade etti. Fabrikanın yanındaki çocuk parkı ise dikkat çekti. Aileler çocuklarıyla birlikte parkta rahatça vakit geçiremediklerini belirtti.

"YETKİLİLER GELDİĞİNDE FİLTRELERİ TAKIYORLAR"

Birçok yere başvurduklarını ancak bir çözüm bulunamadığını söyleyen Esenyurt Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aslan, "Ben yetkililer denetim için geldiklerinde filtreyi taktıklarını, gittiklerinde ise çıkarttıklarını düşünüyorum. Duman'ın halk sağlığına zarar vermediğini söylüyorlar. Vatandaşın dumandan gözleri yaşarıyor, nasıl halk sağlığına zarar vermez. Bu dumana nasıl temiz deniliyor anlamış değilim. Mahallenin üstünü acı bir duman sarıyor" dedi.

"ZEHİR EVLERİMİZİN İÇİNE GİRİYOR"

Mahalle sakinlerinden Serengül Şener, "Resmen zehir soluyoruz. Evlerimizin pencerelerini açamıyoruz. Bu yaz evlerimizde sıcaktan boğulduk. Bu parkı biraz nefes alalım diye yapmışlar ama geldiğimiz gibi eve koşa koşa geri dönüyoruz. Dumandan boğazlarımız yanıyor. Ben KOAH hastasıyım, nefes alamıyorum. Yeter artık buna bir çare bulsunlar. Çoluk çocuk zehirleniyor. Dumanın aşırı derecede kötü kokusu var. Zehir evlerimizin içine giriyor" diye konuştu.

"30 YILDIR FABRİKALARLA KOMŞUYUM, ASTIM HASTASI OLDUM"

Astım hastası olduğunu ve 30 yıldır fabrikalarla komşu olduğu söyleyen Meryem Aydın, "Nefesim açılsın diye dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Dumandan dolayı hemen tıkanıyorum. Ben dumandan dolayı astım hastası oldum. Sesimin halini duyuyorsunuz, biraz daha konuşursam sesim tamamen kesiliyor. Duman zehirledi bizi. 30 senedir bu duman problemi var" dedi.

Çocuklarıyla parkta vakit geçiremediğini belirten Elif Tunalı ise, "Kokudan ne yatabiliyoruz, ne de kalkıp oturabiliyoruz. Parka gelip oturup çocuklarımla vakit geçiremiyorum. Zaten göz gözü görmüyor. Hep kokudan hem de görüntüden çok rahatsız oluyoruz. En azından evimizin penceresini açıp dışarı bakabilelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ KİMYA SAVAŞINDAYMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Mahalle sakini Rıdvan Zakiroğlu, "Bence mesai saati bittikten sonra özellikle akşam saatlerinde bu dumanı havaya salıyorlar. Kendimizi kimya savaşındaymışız gibi hissediyorum. Halka gaz maskesi dağıtsınlar rahatça o şekilde nefes alabilelim. Bu zehir gözlerimizi yakarken nefes aldıkça da ciğerlerimize doluyor ve gırtlağımızdan aşağısını yakıyor" şeklinde konuştu.

İDDİALARI REDDETTİLER

Her iki tekstil fabrikasının yetkilileri de dumanın kendilerinden değil diğer fabrikalardan salındığını söyleyerek iddiaları kabul etmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onayları olduğunu söyleyen fabrika yetkilileri, şikayetler üzerine daha önce de ölçümler yapıldığını belirtti. Ayrıca vatandaşların iddia ettiği gibi denetim yapıldığında filtrelerin takılıp daha sonra çıkarılmasının teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi. Bir diğer tekstil fabrikası ise iddialara cevap vermedi.

"BİRKAÇ DEFA İŞLETME SÜREÇLERİ DURDURULDU"

Öte yandan Esenyurt Belediyesi konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, fabrikalarda su buharı ağırlıklı emisyon çıkışlarının olduğu belirtildi. Ayrıca, "Ölçüm şartları sağlanmadığında bacaya bağlı hattın durdurulacağı yazılı veya sözlü olarak işletmelere iletilmişti. Bu kapsamda daha önce birkaç defa işletme süreçlerinin durdurulması sağlanmıştır" denildi.

(DHA)

