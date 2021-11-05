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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Telefonun fiyatını fazla buldu, iş yeri sahibini silahla vurdu

05.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta cep telefonu almak için bir dükkana giren şahıs, telefonun fiyatını fazla bulunca iş yeri sahibini silahla yaraladı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU

İddialara göre Ali Ekber A., cadde üzerinde bir tanıdığının işlettiği cep telefonu mağazasına telefon alma maksadıyla girdi. Mağazada beğendiği cep telefonunun fiyatını pahalı olduğunu söyleyen Ali Ekber A., iş yeri sahibi Doğan G. ile tartışmaya başladı. Bir süre dükkanın iç kısmında bekleyen Ali Ekber A., daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile bir anda ateş ederek Doğan G.’yi bacağından vurdu.

MÜŞTERİLER KAÇTI

Şahsın ateş açtığı anlarda içeride bulunan diğer müşteriler kaçışırken ihbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar o anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda saldırganı kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinde 3 adet fişek ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakalandı. Ali Ekber A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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