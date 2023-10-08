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Esenyurt'ta korkunç olay! Mafya siteye çökmek istedi, yönetici ve oğlunu öldüresiye dövdü

08.10.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir sitenin yöneticiliğini yapan Hacı Koçak ve oğlu, iddiaya göre site yönetimine çökmek isteyen grubun demir sopa ve taşlı saldırısıyla hastanelik oldu. Daha önce de aynı grubun silahlı saldırısına uğrayan yöneticinin tetikçi tutularak iki bacağından vurulduğu; para ve ev anahtarlarının da gasp edildiği iddia edildi.

Esenyurt'ta korkunç olay! Mafya siteye çökmek istedi, yönetici ve oğlunu öldüresiye dövdü

İstanbul'daki korkunç olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 10-15 kişilik bir grup, sopa ve silahlarla siteyi basarak dehşet saçtı. Şahıslar, ellerindeki demir sopa ve taşlarla site yöneticisi Hacı Koçak ve oğlunu yere yatırıp öldüresiye dövdü. Saldırganlar, sitenin yönetim odasında bulunan yüklü miktarda parayı ve Koçak’ın cebinde bulunan kendisine ait dairenin anahtarını da gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR MAFYAYA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması riskiyle hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun tedavisi devam ederken, saldırganların şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan olayın amacının ise site yönetimini ele geçirmek olduğunu belirten Koçak, “Ne yaparsalar yapsınlar ama biz bu sitenin yönetimini mafya gruplarına teslim etmeyeceğiz” dedi.

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“TETİKÇİ TUTARAK İKİ BACAĞIMDAN VURDURDULAR”

Yaşanan olayın ilk olmadığını belirten Hacı Koçak, iddiaya göre 1 Eylül 2022 tarihinde de aynı grubun azmettirdiği bir şahın tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir şahsın, sitenin yönetim odasından dışarı çıkmak isteyen Koçak’ı bacağından vurduğu ve koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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“AMAÇLARI SİTEYE GAYRİMEŞRU YOLLARDAN ÇÖKMEK”

Yaşanan olay hakkında konuşan Hacı Koçak, “Ben Esenyurt’ta bulunan bir rezidansın yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık 3 yıldır da aynı görevi yapmaktayım. Ben geldiğimde gariban insanlara çöken asalaklar vardı, onları söküp attım siteden, sözleşmelerini feshettim. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçları biz tamamladık yönetim olarak. Bu süreçten sonra çıkarlarını kaybeden şahıslar beni 1 Eylül tarihinde tetikçi tutarak iki bacağımdan vurdurdular. Amaçları yönetimi terk edip gitmemdi. Bu şahısların amacı ise site yönetimine gayrimeşru yollardan çökmektir. Tabi ben dik durduğum için, yönetime çökmelerine müsaade etmediğim için yeniden genel kurul seçimi yaptılar. Seçimlerde ben kat maliklerinin yüzde 95’inin oyunu alarak yine yönetim kurulu başkanı seçildim” dedi.

“YERE YATIRDILAR, KAFALARIMIZI EZDİLER”

Kalabalık bir grup tarafından öldüresiye dövüldüğünü söyleyen Koçak, “Dün ise yaklaşık 15-20 geldiler. Bu şahıslar beni ve oğlumu yere yatırdılar, kafalarımızı ezdiler, demir sopalarla bize vurdular. Bellerinde de silahları vardı. Bu şahıslar mafya gruplarıdır. Aynı zamanda ofisimi basıp aidat ve fatura olarak tahsil ettiğimiz 112 bin 500 TL para ile 2 bin euro parayı aldılar. Bunun dışında ise benin cebimden başka bir sitede bulunan dairemin anahtarını aldılar. Tabi ben olayın ardından şikayetçi oldum ve şu anda gözaltındalar. Yine bu şahısların bana karşı yaptıkları silahlı saldırıya dair soruşturma devam etmekte” diye konuştu.

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“DEMİR SOPA VE TAŞLARLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER”

Yaşanan saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan ve tedavi altında tutulan Koçak, “Şu anda durumum stabil görünüyor. Ağrı kesici verildi, ağrılarım azaldı ama doktorlar beyin kanaması olduğunu söyledi. Bu nedenle müşahede altında tutuluyorum. Vücudumun çeşitli yerlerinde ise kırıklar mevcut. Kafama da 8 dikiş attılar. Beni ve oğlumu demir sopa ve taşlarla öldüresiye dövdüler. Ne yaparsalar yapsınlar ama biz bu sitenin yönetimini mafya gruplarına teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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