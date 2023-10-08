Komşularının telefonu üzerine iş yerine geldi! Durumu görünce fenalık geçirdi, gözyaşlarını tutamadı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; mahallede ikamet eden vatandaşlar patlama sesi ile yataklarından fırladı. Elektriklerin de kesildiğini gören birçok vatandaş sokağa çıktı. Kısa süre sonra patlamanın Bahçelievler Mahallesi 5010 sokakta park içerisinde bulunan trafonun patlaması sonucu meydana geldiği, elektriklerin de bundan dolayı kesildiği belirlendi.

Patlamayla birlikte yatağından fırlayan Necati Sarı isimli vatandaş, banyoda şofbenin yandığını görerek hemen müdahalede bulunmasına rağmen şofben tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aynı apartmanda bulunan bir iş yerinin de klima motorunun yandığı belirlendi.

YANGINDA, AYAKKABI MAĞAZASINDAKİ TÜM ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Sokağa inen vatandaşlar Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinden dumanlar çıktığını fark edince itfaiye ekipleri oraya yöneldi. İş yerinin camlarının kırılması suretiyle içeri giren ekipler bir taraftan yangına müdahalede bulunurken, diğer taraftan da iş yerinin camlarını kırarak dumanı tahliye etmeye çalıştı.

İş yerinin elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken içerideki dumanın boşaltılması zaman aldı. Yangında, ayakkabı mağazasındaki tüm ürünlerin zarar gördüğü belirlendi.

POLİS ARACINDAN ANONS YAPILDI

Demokrasi Bulvarı üzerindeki iş yerinde meydana gelen yangının dumanları etrafı kaplarken, patlama ve yangından haberi olmayan mahalle sakinlerinin bu durumdan zarar görmemesi için polis ekip otosundan sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlar uyarıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ KADIN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Komşularının telefonu üzerine iş yerine gelen kadın, iş yerinin durumunu görünce fenalık geçirdi. Komşuların güçlükle sakinleştirdiği kadının, gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. (İHA)





