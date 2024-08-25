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  4. Esenyurt’ta küfür ve hakaret ederek eve saldırdı! Aynısını 2023'te de yapmış... "Bu adam hâlâ benim kapımda ne arıyor?"

Esenyurt’ta küfür ve hakaret ederek eve saldırdı! Aynısını 2023'te de yapmış... "Bu adam hâlâ benim kapımda ne arıyor?"

25.08.2024 11:12
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Esenyurt'ta, iddiaya göre H.K., 1 yıldır sığınma evinde bulunan boşanma aşamasındaki eşinin evine, küfür ve hakaretlerle taşla saldırdı. H.K.'nin 2023 yılında da eve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Saldırı sırasında evde bulunan baba Zeki Yılmaz, "Bu adam hâlâ benim kapımda ne arıyor? Geçen sene de evimi kurşunladı, kurşunların yeri belli. Boşanmak üzereler. Benim istediğim buna bir çare bulsunlar." dedi.

Esenyurt’ta küfür ve hakaret ederek eve saldırdı! Aynısını 2023'te de yapmış... "Bu adam hâlâ benim kapımda ne arıyor?"

Olay, 23 Temmuz Cuma günü saat 23.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki H.K., 1 yıldır sığınma evinde bulunan A.K.'nin anne ve babasının yaşadığı eve geldi.

H.K., küfür ve hakaret ederek eve taşla saldırdı. Saldırının ardından sokaktan uzaklaşan H.K.'nin 2023 yılında da eve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Saldırı sırasında evde bulunan baba Zeki Yılmaz, "Gece saat 23.00 civarında yatsı namazını kıldıktan sonra yatağa uzandım. Kendim de rahatsızım, aniden buraya gelince zile bastı, çocuklara küfür etti. Ondan sonra saldırdı, camları taşlamaya başladı" dedi.

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"GEÇEN SENİ EVİMİ KURŞUNLADI"

Evi taşlanan, küfür ve hakaretlere maruz kalan baba Zeki Yılmaz, "Benim kızım burada değil, sığınma evinde 1 senedir. Geçen seneden beri oradadır. Bu adam hâlâ benim kapımda ne arıyor? Geçen sene de evimi kurşunladı, kurşunların yeri belli. Boşanmak üzereler. Benim istediğim buna bir çare bulsunlar. Bilmiyorum bu nasıl iş, bir şey anlamıyorum. Ya gel beni buradan çıkar sürgün et, o gelsin kalsın. Zaten ailesi onu istiyor, ben onu öldüreyim evim ona kalsın istiyor" şeklinde tepki gösterdi.

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Olayın ardından Zeki Yılmaz, polis merkezine giderek H.K.'den şikayetçi oldu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt saldırı
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