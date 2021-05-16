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  4. Esenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: Çok sayıda yaralı var

Esenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: Çok sayıda yaralı var

16.05.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, sürücüsünün şampiyonluk kutlamak için arkadaşlarıyla tur attığı otomobil, önce bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1000. Sokak üzerinde meydana geldi.

4 kişinin Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için tur attığı otomobil, bilinmeyen nedenle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce sokak üzerindeki bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu 5 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araçtan sıkışan kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ve yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ŞAMPİYONLUĞU KUTLARKEN OLDU"

Kazanın şampiyonluğu kutlarken yaptıklarını söyleyen Tarık Ekin, "Gelirken, bir anda kaydı direğe vurdular. Hız mı yaptılar bilmiyorum. Kutlamadan oldu. Şampiyonluğu kutlarken oldu. Yayaya da çarptılar, bir yaya var" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt

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