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  4. Esenyurt'ta sanayi sitesinde tip patladı! 1 işçinin bacağı koptu

Esenyurt'ta sanayi sitesinde tip patladı! 1 işçinin bacağı koptu

10.09.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta sanayi sitesindeki bir otomobil tamircisinde meydana gelen patlamada işçilerden birinin bacağı koptu.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde tip patladı! 1 işçinin bacağı koptu

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinde bulunan otomobil tamircisinde meydana geldi. Tamircide bulunan sanayi tipi tüp, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tüpten kopan parçalar, nedeniyle burada çalışan bir işçinin bacağı koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Esenyurt
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