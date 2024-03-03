Esenyurt'ta seçim anketinde ortalık karıştı, "Burası Kürt bölgesi" diyen kişi gözaltına alındı! Ümit Özdağ: "Oraya bizzat geleceğim"

Sosyal medyada kısa sürede çokça konuşulup tartışılan görüntülerdeki şahsın Esenyurt'ta "Burası Kürt bölgesi" demesi dikkat çekmişti. O şahıs gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYALIK SEÇİM ANKETİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, cuma günü Esenyurt meydanında yaşandı. Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

BU SÖZLER SONRASI TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi’nin Esenyurt’ta kurduğu seçim çadırını eleştirerek, "Burası Kürt bölgesi, Zafer Partisi'nin buraya çadır açması yanlış bir şey, burada ne işi var" deyince ortalık karıştı.

Röportaj nedeniyle çevrede toplanan kişiler, şahsın sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren vatandaşlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

GÖZALTINA ALINDI

İHA'nın aktardığına göre; görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

ÜMİT ÖZDAĞ: O NOKTAYA BİZZAT GELECEĞİM, BAKALIM BÖLÜCÜLER GELEBİLECEK Mİ?

Zafer Partisi Ümit Özdağ da söz konusu görüntüleri paylaşıp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Esenyurt’a, o noktaya bizzat geleceğim. Yanımda Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisi’nin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? Bölücü örgüt ne yaparsa yapsın Türk Milleti’nin kardeşliğini bozamaz."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





