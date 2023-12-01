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  4. Esenyurt'ta tekel bayiisine yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta tekel bayiisine yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

01.12.2023 00:24 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta tekel bayiine yapılan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta Yenikent Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayiine giren 3 kişi, iş yerine giderek Lokman Sadak'tan dükkanı kendilerine devretmesini istedi. Sadak'ın karşı çıkması üzerine çıkan tartışmada saldırganlardan biri tabanca ile Sadak'ın bacaklarına ateş etti.

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Saldırının ardından üç kişi olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sadak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadak'ın dükkanda tek başına olduğu sıralarda içeriye 3 kişi girdi. Bir süre sonra bir kişinin silah çekerek Sadak'a ateş ettiği görülüyor.

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Olayla ilgili yapılan çalışmaların ardından bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Tekel bayi
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