HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta trafikte silahlı saldırı! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta trafikte silahlı saldırı! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

13.04.2023 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle seyir halinde olan bir kişi, kendisini hafif ticari araçla takip eden kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.

Esenyurt'ta trafikte silahlı saldırı! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'taki olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler plakası alınamayan hafif ticari araçla takip ettikleri motosiklet sürücüsü Emir E.'ye (22) Ahmet Arif Caddesi üzerinde silahla ateş açtı.

AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucu motosikleti kullanan Emir E. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Emir E.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Emir E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Saldırı sırasında bir dükkanın camına kurşun isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

esenyurtta-silahli-saldiriya-ugrayan-motosikletli-agir-yaralandi_4220_dhaphoto2

"KAR MASKELERİ VARDI"

Olayı gören bir vatandaş, "Biz marketteydik müşteriler vardı. Tam teravih namazının dağılma saatiydi. Bir kaç el silah sesi duyduk, çıktık dışarı hemen. Hafif ticari araçları vardı, kar maskesi falan vardı, kaçtılar gittiler. Çocuk yerde yatıyordu. Nabzını ölçtük yok gibiydi hastaneye götürdüler oradan da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etmişler. Çocuk motosikleti kullanıyordu. Vurulduktan sonra kaymış çimlerin arasına doğru" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıtErdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt
ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!
Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü! Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi: Haklılığımı ayaklar altına alarak...

AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi: Haklılığımı ayaklar altına alarak...

Canlı yayında dikkat çeken anlar! "O olmadı be Muharrem Bey"

Canlı yayında dikkat çeken anlar! "O olmadı be Muharrem Bey"

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.