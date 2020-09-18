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Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Polis konuyla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi. Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Seyyar satıcıların araçlarında hasar meydana gelirken araç camlarında kırıklar olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yaşanan arbede vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

DHA

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