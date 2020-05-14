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Esenyurt'taki kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 21:34 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'taki kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64) ve kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari'yi (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. bugün karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)


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