Esenyurt'taki markette yetersiz bakiye kavgası! Akrabaları da karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'u karıştıran olay akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 1157. Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı.

AKRABALARINI ALARAK MARKETE GELDİ

Tartışma sonrası sinirlenen müşteri akraba ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi.

Gelenler ile market çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı.

2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişide darp nedeniyle yaralanmalar oldu.



Polis ekipleri, market ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)



