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Esenyurt'taki markette yetersiz bakiye kavgası! Akrabaları da karıştı, ortalık savaş alanına döndü

15.01.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir markette kasiyer ve müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kadının akrabaları da kavgaya karışında, ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, kavgaya çok sayıda kişi darbedilip yaralandı.

Esenyurt'taki markette yetersiz bakiye kavgası! Akrabaları da karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'u karıştıran olay akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 1157. Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı.

AKRABALARINI ALARAK MARKETE GELDİ

Tartışma sonrası sinirlenen müşteri akraba ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi.

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Gelenler ile market çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

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ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı.

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2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişide darp nedeniyle yaralanmalar oldu.

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Polis ekipleri, market ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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Esenyurt kavga

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