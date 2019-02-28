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Esenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yıkım kararı bulunan bir bina, yıkım çalışmaları sırasında zeminden kayarak iş makinesinin üzerinde devrildi.

Esenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildi

Esenyurt’ta yıkım kararı bulunan bir bina, yıkım çalışmaları sırasında zeminden kayarak iş makinesinin üzerinde devrildi. İş makinesi operatörünün kabini binadan düşen parçalardan zarar görürken, operatör olayı hafif şekilde yaralı olarak atlattı.
Olay saat 15.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 834 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yıkım kararı bulunan bina için iş makineleri çağrıldı. Kepçenin yıkım yaptığı sırada zeminde boşlukları bulunan bina kayma yaparak bir anda iş makinesinin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle iş makinesinde bulunan operatör kabini zarar görürken, sürücü içeride sıkıştı. Kabin içinde mahsur kalan operatör kendi imkanlarıyla kurtulurken, hafif şekilde yaralandı. Durumu gören çevredekiler olayı zabıta ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen zabıta ekipleri tehlike oluşturan binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti. Sigorta şirketinin bina önüne gelip zarar tespit çalışması yapması ardından binanın tamamıyla yıkılacağı öğrenildi.

Esenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildi

Esenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildi

Esenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildi

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