HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Esenyurt'ta kaldırımda ilerleyen araçlar, yayalara zor anlar yaşatıyor

Esenyurt'ta kaldırımda ilerleyen araçlar, yayalara zor anlar yaşatıyor

28.10.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise öğrencisi Mehmet Kadir Yılmaz: - "Burası taksilerin, servislerin ya da araçların yolu değil. Bunlara çok dikkat edilmesini istiyorum. Buradan okula giderken canımı verebilirdim" - Vatandaşlardan Cafer Şahinsoy: - "Hakkım olan kaldırımın en uç noktasından gidiyorum ki arkadan gelen bir araç bana çarpmasın"

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta TEM bağlantı yolundaki yaya kaldırımında ilerleyen bazı araçlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

TEM bağlantı yolunun Hadımköy gişeleri istikametinde bulunan yaya kaldırımının, trafiğin yoğunlaştığı saatlerde sürücüler tarafından kullanılmasından şikayetçi olan vatandaşlar yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

Vatandaşlardan Cafer Şahinsoy, kaldırımı kullanan araçlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Hakkım olan kaldırımın en uç noktasından gidiyorum ki arkadan gelen bir araç bana çarpmasın." dedi.

Yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını isteyen Şahinsoy, kaldırımı kullanan araçlara ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Okula giderken canımı verebilirdim"

Lise öğrencisi Mehmet Kadir Yılmaz da araçların sürekli kaldırımı kullandığını söyledi.

Motosikletlerin de aynı şekilde kaldırımdan gittiklerini aktaran Yılmaz, "Geçen gün bir servisçi yüzünden az kalsın aşağı yuvarlanacaktım. Sürekli buradan gelip geçiyorlar ama burayı insanların ve bisikletlilerin kullanması gerekiyor. Burası taksilerin, servislerin ya da araçların yolu değil. Bunlara çok dikkat edilmesini istiyorum. Yetkililerden de bir şey bekliyorum. Çünkü burası bizim yolumuz. Buradan okula giderken canımı verebilirdim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kaldırımı okula giderken kullandığını ve burayı kullanan araçlar nedeniyle tedirginlik duyduğunu aktararak, "Büyüklerimden anlayış bekliyorum. Bunları göz önünde bulundurmaları lazım." diye konuştu.

Bu arada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, araçların kaldırıma çıkmalarını engellemek için düzenleme yapılmasını isteyen yazı gönderdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tolga Karel'in yeni yatırımı: Florida'dan arsa aldı Tolga Karel'in yeni yatırımı: Florida'dan arsa aldı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak

En Çok Okunan Haberler

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.