HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta maske takmayanlara ceza yağdı

Esenyurt’ta maske takmayanlara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta koronavirüs salgını önleme amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.

Esenyurt’ta koronavirüs salgını önleme amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının hatırlatıldığı uygulamada maske takmayan 20 kişiye 900’er lira para cezası kesildi. Uygulamada sigara içip izmaritini yeren atan bir vatandaşta çöpünü yerden alması için uyarıldı.
Koronavirüs’te vaka sayılarının artmasının ardından önlemler sıklaştırıldı. Esenyurt’ta da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi. Meydanda, ara sokak ve caddelerde yapılan uygulamalar ekip otosundan sık sık salgın uyarıları yapıldı. Ekipler tüm uyarılara rağmen maskesiz dışarı çıkan 20 kişiye ceza yazıldı.

Sigara içip izmaritini yere atan gence uyarı
Ekiplerin denetimi sırasında maskesiz bir gence ise sigara içmesini bahane etti. İzmaritini yere atan genç polis tarafından uyarılarak izmariti yerden alması istendi. Maskesiz şekilde dolaşan ve esnaf olduğunu söyleyen bu gence kurallara uymayıp maskesiz dolaştığı için 900 lira ceza yazıldı.
Kendisine maske ile ilgili mikrofon uzatılan genç, “ Maskem vardı sigara içiyordum. Sigara içiyordum” dedi.
Ara sokakta maske takmadan dolaşan ve evden yeni çıktığını bahane eden bir vatandaş ise, “Markette çalışıyorum kurallara hep uyuyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Plaj ve havuzlara akın ettilerPlaj ve havuzlara akın ettiler
Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
İYİ Partili Türkkan: Ankara ve İstanbul'da kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme getirilmeli
Ankara ve İstanbul için flaş sokağa çıkma kısıtlaması çağrısı
Marmaris'te sıcaklar bunalttı! Plaj ve havuzlara akın ettiler
Plaj ve havuzlara akın ettiler
Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
Türkiye'nin kanını donduran seri katil koronaya yakalandı
Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.