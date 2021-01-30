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  4. Esenyurt’ta pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt’ta pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

30.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga çıktı.

Esenyurt’ta iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga çıktı. 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Esenyurt’ta sokağa çıkma kısıtlamasında 2 grup arasında iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, pompalı tüfekli ve kılıçlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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