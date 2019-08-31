HABER

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar işi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilere ve evlerine yapılan operasyonda 156 bin sahte dolar ve binlerce altın ele geçirildi.Esenyurt’ta polis ekipleri şüphe üzerine durduğu araçta sorguladıkları yabancı uyruklu Hamit H.

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar operasyonu

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar işi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilere ve evlerine yapılan operasyonda 156 bin sahte dolar ve binlerce altın ele geçirildi.
Esenyurt’ta polis ekipleri şüphe üzerine durduğu araçta sorguladıkları yabancı uyruklu Hamit H. (26) ve Muhammet S.(25) isimli iki kişiden sahte altın dolar işi yaptıkları itirafını aldı. Ekipler soruşturma kapsamında Yeşilkent ve Gökevler Mahallesi’ndeki sitelerde bulunan 3 eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında polis ekipleri, Hüseyin E. , Arif El Muhammet E. Haysem E., Faris H., Ahmet E., Mohammad A., İbrahim A., Ahmet Mohammad A, ve Kusay C, isimli şüphelileri gözaltına aldı. Ekipler, şüpheliler üzerinde ve evlerinde 480 adet sahte sikke, 4 bin 225 adet sahte altın, 156 bin sahte dolar, sahte altın tartımında kullanılan hassas terazi ve sahte paraların üzerinde kullanmak üzere kullanılan sıvı ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheliler Ağustos ayı başında mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Muhammet A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğer şüphelilerin de haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla yine serbest bırakıldığı öğrenildi.

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar operasyonu

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralıKaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
Arkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybettiArkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.