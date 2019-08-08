HABER

ESENYURT'TA YENİ ALDIĞI BUZDOLABI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI; OLAY ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir kişinin, satın alıp minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı, el arabasıyla gelen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta bir kişinin, satın alıp minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı, el arabasıyla gelen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Esenyurt'ta dün saat 17.45'te meydana geldi. Mehmet Yakut, satın aldığı buzdolabını bir minibüse yükleyerek evinin önüne getirdi. Yakut, buzdolabı minibüsten indirip merdiven basamağının üzerine bırakarak yardım edecek birine getirmek için evine girdi. Yakut, geri döndüğünde dolabın yerinde olmadığını fark etti. Ardından durumu polise bildirirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde, Yakut'un evin önüne araçla yanaştığı ve buzdolabını merdiven basamağına bıraktıktan sonra eve girdiği görülüyor. Yakut'un eve girmesinden saniyeler sonra elinde hurda kağıt toplamak için kullanılan el arabası olan bir kişi, buzdolabını alarak uzaklaşıyor. Buzdolabını el arabasına yükleyen kişinin, uzaklaşırken yüzünü güvenlik kamerasından gizlemek için öne eğildiği görülüyor.
Buzdolabı çalınan Mehmet Yakut, "Ben bir buzdolabı aldım, hastaydım yukarı çıkıp çocuklardan yardım istedim, taşımak için. Benim yukarı çıkmamla, inmem bir oldu ama baktım dolap yok almış, götürmüşler. Buzdolabını getirdim merdiven basamağının üstüne bıraktım. Belim ağrıyordu iki kişi bulayım dedim yukarı çıktım, aşağı indim baktım buzdolabı yok" dedi.
Polis güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
----------------------------------
-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü
-Buzdolabı çalınan kişi ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandıGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı
Bayramda Pegasus’tan 137 ek seferBayramda Pegasus’tan 137 ek sefer
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.