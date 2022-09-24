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Eşi dahil 3 kadını öldürmüştü! Katliamın nedeni ortaya çıktı... Haberi alınca konuşmak için gitmiş

24.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da dün yaşanan kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Espiye ilçesinde yaşayan Nuri Çamur, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur ile baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu katletmişti. Saldırının ardından intihar girişiminde bulunan caninin tedavisi devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Çamur, eşinin boşanma davası açtığını öğrenince konuşmaya gitti ve korkunç saldırıyı gerçekleştirdi...

Eşi dahil 3 kadını öldürmüştü! Katliamın nedeni ortaya çıktı... Haberi alınca konuşmak için gitmiş

Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Nuri Çamur, bir süre önce evi terk eden 1 yıllık eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi. Yanındaki tabancasını çeken Nuri Çamur, eşi Dilek ile baldızı ve kayınbiraderinin eşine peş peşe ateş etti. Nuri Çamur, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiğe çekti.

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KADINLAR ÖLDÜ, SALDIRGAN YARALI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ancak Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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BOŞANMA DAVASINA KIZMIŞ

Nuri Çamur’un birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için de kayınbiraderinin evine gittiği, çıkan tartışmada da silahını çekip ateş ettiği belirtildi. Nuri Çamur'un daha önce de eşini tehdit ettiği, evine dönmeye zorladığı ifade edildi.

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(Kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu)

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Dilek Çamur ile kız kardeşi Ayşe Kılıç, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Damla Çubukçu'nun cenazesinin ise götürüldüğü İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Giresun silahlı saldırı
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