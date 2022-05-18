HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşi ile üvey kızını öldürüp intihara kalkışmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Eşi ile üvey kızını öldürüp intihara kalkışmıştı! İfadesi ortaya çıktı

18.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de geçtiğimiz yıl yaşanan üvey baba dehşetinde yeni gelişmeler yaşandı. Tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla intihara kalkışan Kaya Doğan'ın ifadesine ulaşıldı. Hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan caninin, olay günü kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Eşi ile üvey kızını öldürüp intihara kalkışmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçen yıl eşi ve üvey kızını öldüren Kaya Doğan'ın, ifadesinde, “Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık, kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım” dediği ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan’ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

EVDEN ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

b079a1756dda1cdffc3d255246ef9003

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kaya Doğan hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 1 kez, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen Kaya Doğan'ın, “Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık ardından kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Sanık Kaya Doğan, ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi medresenin eyvan kemerinde 'mala' unutulduTarihi medresenin eyvan kemerinde 'mala' unutuldu
Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındıTüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Yaşadığı vahşeti anlattı! “İşkence gördüm, diri diri gömüldüm”

Yaşadığı vahşeti anlattı! “İşkence gördüm, diri diri gömüldüm”

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.