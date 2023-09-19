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  4. Eşi masaj salonunu basmıştı! Dehşeti yaşayan 5 çocuk annesi o anları anlattı

Eşi masaj salonunu basmıştı! Dehşeti yaşayan 5 çocuk annesi o anları anlattı

19.09.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çalıştığı özel bir masaj salonuna eşi ve beraberindeki kalabalık grup tarafından düzenlenen saldırıda yaralandığını iddia eden 5 çocuk annesi kadın, eşinin hakkında ileri sürdüğü iddiaları gözyaşları ile yalanlayarak mağdur olduğunu söyledi.

Eşi masaj salonunu basmıştı! Dehşeti yaşayan 5 çocuk annesi o anları anlattı

İddiaya göre, 15 Eylül Cuma günü sabah 08.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan özel bir mesaj salonuna kalabalık bir grup tarafından sopalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda hedef alınan işletme müdürü 5 çocuk annesi M.Y. (35) yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda parmağı kırılan M.Y. kaldırıldığı hastane tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İş yerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan M.Y., dini nikahlı eşinin hakkında ortaya attığı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek mağdur edildiğini söyledi.

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Saldırı esnasında deprem meydana geldiğini düşündüklerini kaydeden M.Y., iş yelerinde büyük çaplı maddi hasarın oluştuğunu da aktararak, olay anında çocuğunun yanında bulunmadığını belirtti.
M.Y. eşi hakkında şikayetçi olduğunu da ifade ederek, hukuki haklarını sonuna kadar arayacağını kaydetti.

(İHA)

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